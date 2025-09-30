С влак от Скопие до Бургас: Кога ще стане това

Ако всичко върви както трябва и от двете страни, през 2031, 2032 г. би трябвало да е възможно пътуване с влак от Скопие до Бургас, каза днес вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски, цитиран от БГНЕС. Той потвърди, че на 4 ноември, когато приключат всички ограничения поради местните избори, ще бъде подписано споразумението за съвместното изграждане на трансграничния тунел по железопътната линия до България, както е договорено през юни тази година. „През юни имахме среща със вицепремиера и министър на транспорта (Гроздан) Караджов в Истанбул, полезна и конструктивна среща, на която за първи път от почти година седнахме да разгледаме реалните проблеми, които са от инженерен, а не политически характер.

Като се има предвид, че срещата беше експертна по теми, които не са свързани с политика, защото изграждането на железопътна линия не е политика, намерихме много бързо решение“, посочи Николоски.

Коридор 8

Панеоврепейският Коридор 8 трябва да свърже Адриатика с Черно море през Италия, Албания, Северна Македония и българските пристанища. Ключов е за Военната мобилност на НАТО.

Договорено е Северна Македония да изгради третата фаза на железопътната линия до България. Първата, уточни Николоски, е построена, а втората се строи в момента.

„България пое своите задължения, а именно да инвестира милиард и половина евро в изграждането, реконструкцията и модернизацията на железопътната линия, която минава от София през Перник до Гюешево, и да изгради участъка от Гюешево до границата.

Вече има търгове

Вече има търгове за участъка от Гюешево до границата и това, което остава, е тунелът, който преди това, за съжаление, беше проектиран наполовина, сега ще бъде проектиран напълно и разбира се,

трябва да се подпише междудържавно споразумение за тази работа. След изборите, когато тези ограничения приключат, ще го подпишем“, каза Николоски и допълни:

„Ние също одобрихме на правителствено заседание да работим по корекции в третата фаза и следваме споразумението. Надявам, че ще го приложим, и че след няколко години ще имаме железопътна връзка между Скопие-София и пристанището в Бургас.

Ако всичко върви както трябва и от двете страни, през 2031, 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас, подчерта Николоски.

