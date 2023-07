Последиците от украинското отмъщение за Одеса: Руснаците още не могат да ги овладеят (ВИДЕО)

ОЩЕ: Украйна отвърна на втория руски удар в Одеса: Поразен е полигон в Крим (ВИДЕО)

Според контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, заради удара са евакуирани 2225 души, но руснаците отричат да има човешки жертви. Към 8:30 часа сутринта са пристигнали първите 18 евакуирани, в село Кировское. Блокирана е магистрала "Таврида" - от 118 до 130 километър.

Междувременно, ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов потвърди, че случилото се е резултат от операция на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По-рано назначеният от руснаците губернатор на Крим Сергей Аксьонов обяви, че "разследващи" установяват какво е причинило пожара:

Russian appointed head of occupied Crimea Aksyonov:



"The cause of the fire at the training ground will be established by the investigating authorities. There are no casualties. The evacuees are provided with assistance and will be provided with everything necessary." pic.twitter.com/CJ56CH7o4S