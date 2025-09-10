"Потвърдете, че не е имало пробив в сигурността ви": Йончева с призив пред Фон дер Лайен в ЕП за полета над Пловдив

"По време на вашето посещение в България в световните информационни агенции се появи невярна информация за GPS сигнала на вашия самолет над Пловдив. Знаете, че тази фалшива информация нанесе сериозен удар върху имиджа на България. До този момент не сте коментирали, че вече 10 дни името на България се свързва с тази т.нар. новина".

С тези думи независимият евродепутат от квотата на ДПС-НН Елена Йончева се обърна към председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в пленарната зала на Европейския парламент в Старсбург, предава репортер на Actualno.com на място. Поводът - противоречивите данни за въпросния полет на Фон дер Лайен по време на посещението й в България в края на август във военния завод в Сопот, което предизвика реакции поради съмненията за пробив в сигурността на GPS сигнала на самолета й на връщане.

"В тази сложна геополитическа ситуация всяка грешна информация може да доведе до опасни последици и реакции. България е сред най-силните зони за дезинформация. Затова ви моля от тази трибуна да потвърдите, че не е имало пробив в сигурността ви по време на този полет", обърна се Йончева към Фон дер Лайен, която безучастно изгледа изявлението на българският евродепутат от трибуната на ЕП.

Иначе по-рано в началото на пленарната сесия стана ясно, че GPS-ът на Фон дер Лайен влиза в дневния ред и на евродепутатите.