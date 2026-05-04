Стара традиция при бедните и трафик на хора днес: Уредените бракове на малки момиченца в Черна гора

В Черна гора, въпреки законите, стратегиите и многогодишните програми за институционална закрила на децата, все още се регистрират на практика уредени бракове на непълнолетни ромски момичета - според полицейски данни от 2020 до 2026 г. са регистрирани 17 случая на трафик на хора с цел незаконен брак, докато неправителственият сектор предупреждава за нови случаи всяка година - сумите достигат до 20 000 евро, както и за система, в която момичетата все още са хванати между традицията, бедността и недостатъчната защита от институциите, пише черногорският вестник "Победа".

Именно неправителственият сектор е първият, който предупреждава, че проблемът все още се задълбочава на място.

Безсилието на властите, въпреки очевидните доказателства

Изпълнителният директор на Центъра за ромски инициативи Фана Делия заявява, че само от началото на тази година са регистрирани четири случая на уредени бракове на непълнолетни, докато през 2025 г. са били девет.

"Има случаи, в които са открити злато, пари, официални рокли и други ясни елементи на уреден брак, но докладите са били отхвърлени. Прокуратурата издава заповед за претърсване на апартамента, но това не е достатъчно. Казват, че няма достатъчно доказателства и това е краят. Междувременно момичетата напускат училище, държавата и за тях детството приключва", обясни Делия.

Какво е решението?

Тя заяви, че държавата признава проблема, но все още не осигурява достатъчно конкретни механизми за защита. "Необходими са специализирани приюти за жертви на детски бракове, за да имат момичетата безопасно място и реален шанс да съобщят за насилие", добяви Делия.

Корените на традицията

Практиката на уредените бракове в някои ромски общности води началото си от многопоколенчески патриархални обичаи, възникнали в условия на бедност, социално изключване и необходимост от запазване на семейните и икономическите връзки в общността. Традиционно бракът често се е възприемал като семеен съюз, а не като индивидуален избор на момиче или момче. В някои общности той е включвал съгласието на родителите, размяната на пари или подаръци, символични или реални изкупи за булката, ранен брак на момичетата, прекъсване на училището и преместване в домакинството на съпруга. Въпреки че не всички роми практикуват тези обичаи, те продължават да се срещат в някои маргинализирани общности, особено там, където бедността, ниските нива на образование и социалната изолация са най-силно изразени.

В съвременния контекст подобни практики представляват сериозно нарушение на правата на децата и често съдържат елементи на трафик на хора, поради което международните организации и местните институции ги третират като форма на насилие, основано на пола.