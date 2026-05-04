След удара по Zamunda и Arena: САЩ ни извади от от "Списък 301"

България вече не е част от т.нар. "Списък 301" за наблюдение на САЩ, свързан със защитата на интелектуалната собственост – решение, което идва след засилен натиск върху онлайн пиратството и по-активни действия на разследващите органи у нас. Изваждането на България от списъка не идва изненадващо - то е пряко свързано с най-сериозния удар срещу онлайн пиратството у нас от години насам. В центъра на този процес стоят действията срещу емблематични платформи като Zamunda и ArenaBG, които дълго време изглеждаха практически недосегаеми.

Удара по Zamunda и Arena

Решаващият момент настъпва в края на януари 2026 г., когато в координирана международна операция българските и американските власти удрят едни от най-популярните торент сайтове в страната. Домейните на Zamunda, ArenaBG и Zelka са иззети, а достъпът до тях - прекъснат, като потребителите са пренасочени към съобщение за конфискация от американските служби.

В операцията участват Прокуратурата на България, Националната следствена служба, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерство на вътрешните работи, заедно с Департамента по правосъдие на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ. Именно американската юрисдикция се оказва ключова, тъй като домейните са свързани с международни регистратори, подлежащи на контрол от САЩ.

Значението на удара е трудно да се подцени. Zamunda например е сред най-посещаваните сайтове в България, с милиони потребители месечно. Премахването на достъпа до подобни платформи не е просто техническа мярка - то демонстрира политическа воля и реален капацитет за действие.

Контекстът прави случилото се още по-важно. Още през 2010 г. българските власти заявиха намерение да затворят Zamunda и ArenaBG, но тогава действията се сблъскваха с липса на доказателства, законови ограничения и дори противоречия в самите обвинения. Разследванията буксуват с години, а сайтовете продължават да работят почти необезпокоявани.

Точно този контраст - между години на безсилие и внезапния координиран удар през 2026 г. - стои в основата на положителната оценка от страна на САЩ. В последния си доклад американските власти отчитат не само законодателни промени, но и реални резултати: активни разследвания, иззети доказателства и неутрализирани ключови структури зад пиратските мрежи.