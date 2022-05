Председателката на Бундестага почете в Киев жертвите на Втората световна война

„Ние високо оценяваме, че в Деня на паметта и помирението и в такъв труден за нас момент на война, председателят на германския Бундестаг Бербел Бас дойде да подкрепи Украйна“, каза в своя канал в Telegram президентът Зеленски. „Решенията, гласувани в Бундестага, касаещи Украйна, са много важни за нас. Разчитаме на вашата подкрепа и на бъдещото присъединяване на Украйна към ЕС. Благодаря ви за посещението", добави той.

#Ukraine pays a high price for defending the civilized world. Stressed that during a meeting in #Kyiv with the President of the German @Bundestag @baerbelbas. Count on the support of our 🇩🇪 partners in recovering Ukraine and joining #EU. #Stoprussia together! pic.twitter.com/b7Cn42pocn