Кучетата имат уникалната способност да четат мисли. Ето защо

Кучето ви накланя глава, когато плачете, крачи нагоре-надолу, когато сте стресирани, и по някакъв начин се появява до вас в най-тежките ви моменти. Съвпадение? Ни най-малко. Хиляди години съвместна еволюция са дали на кучетата специални начини да се настройват към нашите гласове, лица и дори химията на мозъка ни. От областите на мозъка, посветени на обработката на речта ни, до "хормона на любовта" или окситоцина, който се излива, когато се погледнем в очите, умът на вашето куче е програмиран да улавя това, което чувствате.

Снимка: iStock

Доказателството за тази необикновена емоционална интелигентност започва в самия мозък. Мозъкът на кучетата има специални области, които са чувствителни към гласа, подобно на тези при хората. В проучване с мозъчно изображение изследователите откриха, че кучетата притежават области за обработка на гласа в темпоралния кортекс, които се активират в отговор на гласови звуци.

Още: Защо ротвайлерите са били "месарски кучета"?

Кучетата реагират не само на всеки звук, но и на емоционалния тон на гласа ви. Сканирането на мозъка показва, че емоционално заредените звуци – смях, плач, гневен вик – активират слуховата кора и амигдалата на кучетата – част от мозъка, участваща в обработката на емоциите, пише "Science Alert".

Кучетата са и опитни "читатели" на лица. Когато им се показват изображения на човешки лица, кучетата проявяват повишена мозъчна активност. Едно проучване установи, че виждането на познато човешко лице активира центровете за награда и емоционалните центрове на кучето – което означава, че мозъкът на кучето ви обработва вашите изражения, може би не с думи, а с чувства.

Снимка: iStock

Кучетата не само наблюдават вашите емоции, но и могат да ги "улавят". Изследователите наричат това емоционално заразяване – основна форма на емпатия, при която едно лице отразява емоционалното състояние на друго. Проучване от 2019 г. установи, че някои двойки куче-човек имат синхронизирани сърдечни ритми по време на стресови моменти, като сърдечните им удари се отразяват един в друг.

Ефектът на окситоцина

Най-забележителното откритие в отношенията между кучетата и хората може би е химическата връзка, която споделяме. Когато кучетата и хората установят нежен зрителен контакт, и двете страни изпитват прилив на окситоцин, често наричан "хормонът на любовта".

Още: Куче робот учи на хуманно отношение към животните по улиците (ВИДЕО)

В едно проучване собствениците, които са поддържали дълъг зрителен контакт с кучетата си, са имали значително по-високи нива на окситоцин след това, както и кучетата им.

Снимка: iStock

Тази "размяна" на окситоцин засилва връзката, подобно на погледа между родител и бебе. Удивително е, че този ефект е уникален за домашните кучета: вълците, отгледани от хора, не реагират по същия начин на контакта с човешките очи.

Още: По какво характерът на помераните се различава от другите кучета?

С опитомяването на кучетата, те развиват тази междувидова окситоцинова връзка като начин да се привържат емоционално към хората. Тези емоционални очи, с които ви гледа вашето кученце, ви свързват химически.

Освен зрителния контакт, кучетата са изненадващо умели в четенето на езика на тялото и израженията на лицето на хората. Експерименти показват, че домашните кучета могат да разграничават усмихнато лице от ядосано лице, дори на снимки. Кучетата показват лека склонност към дясното полукълбо при обработката на емоционални сигнали, като са склонни да гледат към лявата страна на лицето на човека, когато оценяват израженията – модел, който се наблюдава и при хората и приматите.

Снимка: iStock

Кучетата разчитат на няколко сетива, за да разберат как се чувствате. Весело, високо "Браво, момче!" с отпусната поза изпраща съвсем различно послание от строг вик с твърд език на тялото. Забележително е, че те дори могат да подушват емоциите. В проучване от 2018 г. кучета, изложени на пот от уплашени хора, проявяват повече стрес, отколкото кучета, които са помирисали "щастлива" пот. По същество, тревожността ви мирише неприятно на кучето ви, докато вашето спокойно щастие може да го успокои.

Отгледани за приятелство

Как кучетата станаха толкова забележително съпричастни към човешките емоции? Отговорът се крие в тяхното еволюционно пътуване заедно с нас. Кучетата имат по-малки мозъци от дивите си вълчи предци, но в процеса на опитомяване мозъците им може би са се преструктурирали, за да подобрят социалната и емоционалната интелигентност.

Още: 7 от най-чести причини за агресивно поведение при кучетата

Улики за това идват от руски експеримент за опитомяване на лисици. Лисиците, отгледани за опитомяване, показват увеличена сива материя в области, свързани с емоциите и наградите.

Снимка: iStock

Тези резултати оспорват предположението, че опитомяването прави животните по-малко интелигентни. Вместо това, отглеждането на животни, за да бъдат приятелски настроени и социални, може да подобри мозъчните пътища, които им помагат да формират връзки.

При кучетата, които от хиляди години са наши спътници, мозъчните пътища за разчитане на човешките социални сигнали са усъвършенствани. Макар мозъкът на вашето куче да е по-малък от този на вълка, той може да е уникално оптимизиран да обича и разбира хората. Кучетата вероятно не се замислят защо сте разстроени или не осъзнават, че имате различни мисли и намерения. Вместо това, те са отлични в улавянето на това, което излъчвате, и реагират съответно.

Така че кучетата може да не са способни съвсем точно да четат мислите ни, но като четат поведението и чувствата ни, те ни разбират емоционално по начин, по който малко други животни могат. В нашия забързан съвременен свят тази междувидова емпатия не е само очарователна; тя е еволюционна и социално значима, напомняйки ни, че езикът на приятелството понякога надхвърля напълно думите, пише "Science Alert".