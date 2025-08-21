Войната в Украйна:

Батков и Боримиров посочиха основното предимство на Левски срещу АЗ Алкмаар

21 август 2025, 21:15 часа 208 прочитания 0 коментара
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и бившият собственик на клуба Тодор Батков говориха пред медиите преди един от най-важните мачове за сезона. "Сините" приемат отбора на АЗ Алкмаар на Националния стадион "Васил Левски" в първата среща от плейофите за влизане в Лигата на конференциите. Боримиров си пожела тимът да покаже същата игра, която ги доведе до този етап от надпреварата, а Батков коментира представянето на Левски под ръководството на Хулио Веласкес и какво трябва да направи тази вечер.

Шефът на "Герена" призна за огромната разлика в класата на двата тима, но не отписа шансовете на Левски. Той изяви подкрепата си в треньора и каза какво ще изиграе ключова роля на Националния стадион: "Какво да ви кажа, очаква ни труден мач. Някои ваши колеги направиха сравнение, че АЗ Алкмаар е 5 пъти по-скъп. Но аз вярвам на треньорите. Публиката винаги е била нашият 12-ти играч. Не искам да избирам резултати. Искам да играем така, както играхме в последните евромачове."

Даниел Боримиров

На влизане в Националния стадион Батков коментира шансовете на "сините" и призна, че му харесва как изглежда отборът в момента: "Тежък мач. Ако играем организирано и сплотено, както с Брага, имаме шанс, но мисля, че АЗ Алкмаар е по-силен от Брага. Виждам същият дух и настроение и особено ентусиазмът на публиката, който е невероятен. Много ми харесва, най-вече колективният дух, себеотдаването. Никакви интриги и фасони. Треньорът преживява всичко, но явно държи здраво играчите като емоция. АЗ Алкмаар са продали трима футболисти за 10, 14 и 15 милиона евро." 

