Предсрочни избори в Косово: Вьоса Османи разпусна парламента

Президентът на Косово Вьоса Османи подписа решението за разпускане на парламента, след като предишния ден депутатите не успяха да изберат новата изпълнителна власт на страната за втори път. Ще последват предсрочни избори в края на декември. Подписването на указа за разпускане на парламента идва, след като политическите лидери не успяха да се разберат депутатите да се опитат да гласуват по няколко важни споразумения за страната днес. Председателят на Демократическата партия на Косово Бедри Хамза заяви, че по време на срещата с Османи е поискал изборите да се проведат на 21 декември. Той е обяснил, че страната „се нуждае от институции възможно най-скоро“. Вторият споменат вариант за провеждане на извънредни избори е 28 декември.

Председателят на Алианса за бъдещето на Косово, Рамуш Харадинай настоява вотът да се проведе на 21 декември и партията му да отиде на нови избори самостоятелно.

Нови избори - лоша новина

Лидерът на Социалдемократическата инициатива, Фатмир Лимай, определи провеждането на извънредни избори като „лоша новина“.

Той посочи, че партиите не са успели да изградят сътрудничество в продължение на девет месеца и добави, че това показва „некомпетентност и незрялост в начина на изграждане на държавата“.

Срещата се проведе ден след като вицепредседателят на Движението „Самоопределение“, Глауко Конюфца, не успя да осигури необходимите гласове за сформиране на ново правителство.

Без правителство

Точно както Конюфца, лидерът на Движението, Албин Курти, не успя да сформира ново правителство на 26 октомври. Ето защо Косово все още има правителство в технически мандат от парламентарните избори, проведени на 9 февруари 2025 г.

Основните политически партии не са постигнали консенсус по редица въпроси, включително провеждането на изборния процес, така че процесите са забавени досега.

Според Конституцията, ако друг мандатоносител не успее да сформира правителство, президентът Османи трябва да свика нови избори, които трябва да се проведат в рамките на 40 дни от датата на свикаването.

