България и Гърция конфискуваха хиляди антики: Главният заподозрян финансирал незаконни разкопки на Балканите

Координирана операция, ръководена от българските власти с подкрепата на Европол, разби престъпна мрежа, обвинена в мащабен трафик на културни артефакти в цяла Европа и извън нея, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на официални лица в четвъртък. В операцията са взели участие полицейски и съдебни органи от Гърция, Албания, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Действията са били координирани чрез командни центрове в София и в Евроджъст, а разследванията все още продължават.

Операцията в четвъртък доведе до 35 ареста в България и 131 претърсвания на домове, превозни средства и банкови сейфове в няколко страни. Властите конфискуваха над 3000 антики, включително златни и сребърни монети на стойност над 100 милиона евро, както и произведения на изкуството, оръжия, документи, електронно оборудване, над 50 000 евро в брой и злато с инвестиционен клас, пише Kathimerini.

"Повече от 20 души са обвинени за трафик на антични ценности и пране на пари, като повечето от тях са българи, но имат и двойно гражданство. Престъпната група е действала над 16 години в Западна Европа, Балканите, Съединените щати и други страни. По частта с пране на пари до момента са установени над един млрд. долара. Българите в престъпната група се занимават с това преди 1990 г., каза на брифинг пред медиите зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев, предаде БТА.

Той допълни, че вчера е извършена международна операция, ръководена от България и координирана с Евроджъст и Европол, при която са иззети автомобили, сейфове и други. Открити са множество уникални артефакти – златни, сребърни, бронзови, керамични, монети и други. Вече сме наясно, че част от предметите са част от световното културно наследство. Общата стойност е над 100 млн. лв. Открихме няколкостотин артефакта, откраднати преди около 10 години от частна колекция, допълни прокурорът.

Главният заподозрян финансирал незаконни разкопки на Балканите

В публикацията на гръцкото издание не става ясно кой е гавният заподозрян, но според съобщенията разследващите смятат, че той е финансирал незаконни разкопки в България и съседните балкански страни, използвайки местни мародери и посредници, за да снабдява мрежата за трафикантска дейност, пише гръцкото издание. ОЩЕ: Прокуратурата иззе още културни ценности от офиса на Васил Божков (СНИМКИ)

Снимка: МВР/*Снимката е илюстративна

Началото на случая: Има ли връзка с Васил Божков?

Случаят започна след акция в дом в България през 2020 г., при която полицията иззе около 7000 културни предмета със значителна историческа и финансова стойност. Артефактите – предимно гръко-римски и тракийски антики – предизвикаха безпокойство, след като властите откриха малко или никаква документация за произхода им, което породи съмнения за незаконни разкопки и придобиване. Оттогава предметите се съхраняват в Националния исторически музей на България в очакване на по-нататъшно разследване.

Намерените през 2020 г. артефакти са включвали редки предмети, датиращи чак от 2000 г. пр.н.е. Повечето от артефактите са нямали документи за произход, докато само няколко са имали съмнителни такива, издадени от аукционни къщи и художествени галерии по целия свят, предимно базирани във Франция, Германия, Обединеното кралство и Съединените щати.

Припомняме, че информацията съвпада със случая през 2020 година, когато беше иззета колекцията на Васил Божков. Тогава по данни на българската прокуратура бяха иззети общо 6778 броя предмети, притежаващи белези на движими културни ценности, които бяха изпратени за съхранение в Националния исторически музей при спазване на утвърдените правила и при осигурена охрана от органите на МВР. ОЩЕ: Прокуратурата показа как се съхранява колекцията на Божков (ВИДЕО)