Заради глупост: Не оцеля младият мъж, погълнал цял бургер

Починал е младият мъж, който погълна цял бургер в гръцката столица Атина без да го сдъвче, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на атинската болница „Йоргос Гениматас“. Твърди се, че младият мъж е натъпкал бургера в устата си по време на облог, докато е бил с приятели на 12 ноември. Той е блокирал дихателните му пътища и го е хвърлил в паника, като свидетели твърдят, че е изтичал от ресторанта, стискайки гърлото си, и е започнал да хвърля тялото си в бетонен стълб, опитвайки се да измести храната.

Никой не знаел как да му помогне

Според съобщенията, един от приятелите му, спасител, се е опитал да помогне, но не е направил коремен тласък, който според експертите е можел да спаси живота на младия мъж. Никой друг в ресторанта също не е знаел маневрата за оказване на първа помощ.

Какво направиха лекарите?

Когато пристигнали парамедиците, младият мъж бил безчувствен от няколко минути и вече бил получил тежко мозъчно увреждане от продължително лишаване от кислород.

Той беше в кома, когато стигна до болница „Гениматас“, където лекарите, въпреки всичките си усилия, не успяха да го спасят, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Млад мъж погълна цял бургер, без да го дъвче: В критично състояние е