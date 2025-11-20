Войната в Украйна:

20 ноември 2025, 17:25 часа 596 прочитания 1 коментар
Турция унижи руски туристи: Ето как (ВИДЕО)

Турция унижи руските туристи и отказа да пусне круизен кораб в Истанбул, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X. Astoria Grande прекара няколко часа в безпомощно обикаляне близо до пристанището и сега се връща към Сочи. Около 600 руснаци са на борда - всички те са закупили двуседмичен круиз със спирки в Мармарис, Анталия, Бодрум и Измир, но никога не са били допуснати до основната дестинация.

Това беше турският отговор

Всъщност изглежда, че това е турският отговор, след като съвсем наскоро властите в руския Краснодарски край върнаха турския ферибот Seabridge в Сочи.

Сега руските медии се твърдят, че Турция „отмъщава“. ОЩЕ: Приключенията на руснаците в мегакурорта на Ким: Бутафорни туристи играят билярд денонощно

Подробности за кораба

"Astoria Grande" е круизен кораб, който извършва 7-дневни плавания по Черно море от Сочи до Истанбул и гръцките пристанища от май до октомври. ОЩЕ: Дължината на кораба е от 193,34 метра. Широк е 30,81 метра. Засега: Няма да има ферибот между Бургас и Истанбул

Деница Китанова
Деница Китанова
