Криза и масово изселване: Македонски политик с прогноза, ако блокират българите за конституцията

Македонският депутат от Алианса за албанците Халил Снопче предупреди, че евентуална блокада на процеса по вписване на българите в македонската конституция може да доведе и до масово изгонване на граждани, които ще търсят гражданство и паспорти на други държави – цифра, която според неговите оценки може да достигне стотици хиляди, предаде македонската медия puls24.mk.

Според Снопче, поведението на правителството по отношение на процеса е "твърде строго" и може да доведе до сериозни последици за държавата.

"Ако продължим с този подход, не можем да очакваме стабилно европейско бъдеще. Това може да ни доведе до дълбока политическа и социална криза", каза Снупс.

Думите му бяха във връзка с последния доклад на Европейския парламент за Северна Македония, като според него той е най-негативният досега и съдържа ясни препоръки за прилагане на конституционните поправки.

Той подчерта, че вътрешните институции трябва да приемат препоръките сериозно, ако страната иска да запази европейска перспектива.

Легитимацията на българската общност в Северна Македония

Междувременно в македонските медии има отзвук призивът на евродепутата Андрей Ковачев за незабавно приемане на измененията в Закона за българското гражданство, тъй като по думите му настоящите разпоредби са "нелогични" и не позволяват адекватна легитимация на българската общност в Република Северна Македония, пише glamur.mk.

"Настоящият закон е нелогичен и не работи. Законът за българското гражданство трябва да бъде променян много спешно", каза Ковачев на среща с български журналисти в Брюксел, призовавайки медиите да го съобщят на българските депутати и министъра на правосъдието.

Проектозаконът, подкрепен от Ковачев, предвижда някои от личните данни на лица, получили българско гражданство, да станат публични, за да се направи "очевидно, че са се идентифицирали като етнически българи".

"Публичен регистър в Министерството на правосъдието с ограничени данни — името и местоживеенето на лицето, което е кандидатствало и получило българско гражданство — ще покаже колко голяма е българската общност в Северна Македония. Според последните данни, те са почти над 170 000 до 180 000 души, а в момента се обработват още 15 000 до 20 000 заявления", каза той.