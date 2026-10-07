Предупреждение за чумата в Русия от посолството на САЩ в Москва: Ниво 4, не ходете (ВИДЕО)

Американското посолство в руската столица Москва изрично издаде предупреждение заради случилото се в Иркутск, където почина 28-годишна лаборантка от местния Институт за борба с чумата – официално от пневмония с неустановен произход. Но всички местни информационни източници твърдят, че жената се е заразила с белодробна чума: спекулациите са как, дали защото е счупила епруветка със смъртоносни патогени на работното си място или защото е пътувала до границата с Монголия, където имало огнище от чума. За втората версия имаше официално опровержение от властите в Бурятия.

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Съответно, американското посолство в Москва съветва гражданите на САЩ, решили да дойдат в Русия, внимателно да следят какво се случва по отношение на чумата и предупреждава, че особено извън Москва американското правителство има ограничени възможности да окаже помощ на американски граждани. Посолството директно използва думата "чума" в своето съобщение. Остава в сила и предупреждението Ниво 4 за Русия – да не се пътува до руска територия и който е там, да се маха.

The US Embassy in Moscow has issued an advisory following reports of a potential pneumonic plague outbreak in Irkutsk. Americans were urged to monitor their health if they have visited the region. https://t.co/DDPT25V4Qq — WarTranslated (@wartranslated) October 6, 2026

Междувременно американският президент Доналд Тръмп каза, че много скоро щял да говори с руския диктатор Владимир Путин и вероятно утре една от темите на бъдещия им евентуален разговор ще е чумата - Още: Русия надменно отхвърли предложението на САЩ за помощ за чумата. Слух за втора жертва

Trump has not yet spoken with Putin about the plague, but said he will soon. https://t.co/3FCPKF1Nm9 — WarTranslated (@wartranslated) October 6, 2026

Информационният проект "Люди Байкала" публикува материал след разговор с колеги на починалата 28-годишна лаборантка (Дария Шипилова) – те не вярват, че става въпрос за случай, при който тя е счупила епруветка с каквито и да е патогени, но и казват, че все още се изследват взети проби и не е ясно от какво е починала. Колежка на Шипилова казва, че Дария нямала температура, но имала симптоми на настинка, после развила оток (на белите дробове), а друга колежка твърди, че Дария много внимавала и си миела постоянно ръцете дори извън работа, за да не зарази с нещо някого. Съученичка на Шипилова, която е била на стаж в същия институт, казва: "Освен високите мерки за сигурност, там ваксинират всички срещу чумата – дори студенти, които са дошли на стаж. Дори теоретично не мога да си представя какво е могло да се случи там". Само че служители на Роспотребнадзор дори са дезинфекцирали входа на сградата, в която Шипилова е живяла, при това три пъти – това твърдят съседи на починалата млада жена.

СЗО определя рисковете от избухване на епидемия като "много ниски" за Европа и "ниски" или "умерени" съответно за Русия и за Иркутск, обаче в Иркутск има карантинни мерки, дори се мери темпертурата на хората при посещения в болница. Служителите на Института за борба с чумата в Икрутск са били поставени под карантина в самия изследователски институт. Служител в институцията каза пред "Люди Байкала": "Затвориха 200 души. Държаха ни 3 дни, вземайки проби два пъти на ден. Но ни хранеха. Спахме на столове, а за тези, които нямаха достатъчно място, на якета. Аз спях върху якето си. Не подписаха никакви документи. Пуснаха ни в неделя". На 6 октомври уебсайтът на СЗО публикува коментар от представителя на СЗО Кристиян Линдмайер. Четейки съобщение, получено от руските здравни власти, той заявява, че "според резултатите от тестовете, нито един от контактните не е установен като заразен с патогени на опасни инфекциозни заболявания". Линдмайер уточни, че СЗО се е свързала с Русия на 3 октомври, включително за да оцени "обосновката за проследяване на контактните и здравословното състояние на контактните, както и всички потенциални последици за международното обществено здраве".

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