Премиерът на Армения избухна срещу жена в метрото заради Нагорни Карабах (ВИДЕО)

Арменският премиер Никол Пашинян избухна срещу непозната жена в метрото по темата за Нагорни Карабах - региона, населен с етнически арменци, който бе превзет светкавично от армията на Азербайджан през есента на 2023 г., без руските "миротворци" на място да се намесят. Емоционалният разговор беше запечатан по време на разходката на политика из Ереван и разговорите му с жители на арменската столица.

Избухването на Никол Пашинян

Пашинян се разгневи след въпрос за Карабах и за коментар, че местното арменско население е било принудено да избяга, след като регионът попадна под властта на Баку. Премиерът опита да подари на малко дете значка с формата на Армения, но майката отвърна: "Ние сме от Арцах (арменското име на Нагорни Карабах - бел. ред.) - имаме различна карта".

Снимка: Getty Images

В отговор арменският министър-председател заяви, че властите в Ереван са похарчили милиарди от бюджета, за да могат жителите на Нагорни Карабах да имат възможност да останат. „Направихме всичко, за да можете да живеете в Карабах, а през 2023 г. именно вие ме обвинихте, че затварям границите, за да не напускат хората Карабах и да не отиват в Армения. Сега сте дошли тук и казвате: „О, но ние искахме да се върнем"", избухна той.

Събеседникът на Пашинян го помоли да не повишава тон, на което той отговори: „Ще говоря по-силно, не е нужно да ме обвинявате за това, което се случи". Освен това премиерът на Армения, който носеше значка с картата на страната върху дрехите си, помоли жената „да не говори за тази карта с такова презрение“.

„Не се опитвайте вие, които избягахте, да казвате, че аз съм предал Карабах“, добави той.

Повече от 100 000 арменци напуснаха Нагорни Карабах, а непризнатата република престана да съществува от 1 януари 2024 г.

