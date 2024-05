За Русия е все по-трудно в Харков, руски източник опроверга уж руски военен успех (ВИДЕО)

Към 23:00 часа, съгласно сводката на украинския генщаб, в Харковска област са отбити 4 руски пехотни атаки. Посочени са направленията както към Вовчанск (Волчанск на руски език), при село Старица (там има важен път и автомобилен мост над река Северски Донец към града), така и към село Липци т.е. спомагателното направление на руската операция, припомнете си: Боевете в Украйна: Серия ВИДЕА показва размера на загубите

Съгласно информацията от украинския генщаб обаче боевете продължават – откъм Плетеновка, т.е. по-централно северно от Вовчанск, както и по линията Глубоко – Лукянци, която е отправна точка за атака към Липци. Още вчера, 15 май, руското военно министерство обяви, че Глубоко и Лукянци са изцяло под руски контрол. Юрий Бутусов обаче е категоричен – всички атаки в това направление са отблъснати със значителни загуби за руснаците, като те не могат да напреднат отвъд Глубоко и Лукянци. Той коментира и информацията за влезли във Вовчанск руски танкове – по думите му става въпрос за 2 танка, и двата са унищожени. Че има унищожен танк, стана ясно още вчера - а украинският генщаб твърди, че в Харковска област за денонощието са унищожени общо 27 единици руска военна техника и са убити и ранени 95 руски войници. За втори пореден ден отчетените от украинския генщаб убити и ранени руски войници са над 1500 – за целия фронт в Украйна. Руското военно министерство пък казва, че за деня са убити и ранени 125 украински войници и 16 единици военна техника: Руски танкове навлязоха във Волчанск (ВИДЕО)

"Във Вовчанск е заловен затворник от 138-ма мотострелкова бригада на Руската федерация на име Андрей Юргенс, който съобщи, че бригадата му заедно с 25-та мотострелкова бригада имат за задача да пленят Вовчанск "за два дни", добавя Бутусов. Според неговата оценка, украинската отбрана в града става все по-ефективна, но руснаците опитват да увеличат количеството свои войници в най-северните покрайнини на града и без да се интересуват от загубите си да изтощят украинската армия в улични боеве. "Северната част на града е предимно под контрола на руските сили, но там остава централно присъствие на украински сили. Дори като се вземе предвид възможното отстъпление на част от украинските части, просто е невъзможно да се пресекат силно повредените мостове от достатъчно на брой войници, за да се превземе целият град за толкова кратко време", констатира популярния руски телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

(КАРТА) През изминалия ден стана ясно, че руските части са овладели линията Глубоко – Лукянци, но има достоверни данни, че така и не могат да продължат по-напред. Това казва в своя обзор и Бутусов, а като потвърждение има и геолокализирани кадри как украински военни успяват да пленят цяла руска щурмова група именно в покрайнините на Глубоко - и то на позиция в една от къщите на селото. Друго доказателство за липсата на руски напредък е обзорът на "Рибар" – било преждевременно да се говори за атака с цел превземане на Липци:

Friends fighting in northern #Kharkiv shared this amazing footage with me, but wish to stay anonymous.



Against the bigger enemy, from a city that has endured nothing but russian hate for years, our soldiers stay a professional and moral force.



May God help our troops. pic.twitter.com/AqjuNufyRW