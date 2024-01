При най-голямата размяна досега: 230 украинци и 248 руснаци се завърнаха у дома (ВИДЕО)

"230 от нашите хора: 213 войници и сержанти, 11 офицери и 6 цивилни, се завърнаха днес у дома. Благодаря на всички, които дадоха този резултат! Помним всеки един. И трябва да ги върнем всички обратно". Това написа във Facebook украинският президент Володимир Зеленски, като публикува видео и снимки на завърналите се. Размяната е станала с посредничесттвото на ОАЕ.

"Днешният ден донесе добра новина. Имаше дълга пауза в размяната, но нямаше пауза в преговорите за размяната. Използваме всяка възможност, пробваме всички възможности за медиация. Във всяка международна среща, която може да помогне, повдигаме темата за завръщането на нашите затворници. И ще продължим да работим за възстановяване на всичките си", категоричен е Зеленски. Той уточни, че върнатите в Украйна са от Змийския остров, Азовстал, Чернобил, което означава, че са прекарали дълго в руски плен.

One more video of the moment when Ukrainian soldiers and several civilians arrived, being just released from captivity. Wonderful footage. pic.twitter.com/av9hpDKxCW

"Благодаря на целия екип, който работеше и работи, за да се случи размяната! Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко. И разбира се, благодаря на всеки един от нашите воини на фронта, които вземат окупаторите в плен и попълват обменния ни фонд. Колкото повече руснаци са взети в плен, толкова по-ефективни ще са преговорите", смята украинският президент.

Същевременно руското министерство на отбраната обяви, че 248 руски военнопленници са били върнати в родината си от Украйна. За момента няма повече подробности къде точно са били заловени те и на какви длъжности са били в армията.

The Russian Ministry of Defense released footage of Russian POW's that were released as part of the deal between Ukraine and Russia. Allegedly 248 Russian servicemen were released. pic.twitter.com/hwoDtswSmN