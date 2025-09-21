Тотално фиаско за руската "Евровизия": Победителят изобщо не е близо до кремълските "традиционни ценности" (ВИДЕО)

Конкурсът „Интервизия“, който Русия представи като аналог на музикалната "Евровизия" (Москва беше изключена от нея заради войната в Украйна), се оказа обаче не оръжие на кремълската пропаганда, а нож в гърба ѝ. Москва се опита да промотира състезанието като идеологическа алтернатива на "прогнилия Запад", но победителят със сигурност не е пример за "традиционните ценности" по прочита на Руската федерация. Виетнамският певец Дък Фук е най-известен с музикалния си клип „More Than Love“ – история за връзката между двама мъже, която вече е събрала 125 милиона гледания в YouTube.

В социалните мрежи той открито споделя снимки на своя приятел. Междувременно в Русия публичното изразяване на ЛГБТ-идентичност може да доведе до наказателни обвинения.

В Кремъл в момента почти сигурно се водят много разгорещени разговори.

Ideological sabotage: Kremlin’s “Intervision” falls apart



The “Intervision” contest, which Moscow tried to promote as an “ideological alternative to the rotten West,” has backfired spectacularly.



The winner is Vietnamese singer Đức Phúc, best known for his music video “More… pic.twitter.com/XpS1L5ZcVI — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2025

"Интервизия": Провалът на Владимир Путин

Русия беше домакин на конкурса „Интервизия“ на стадион „Лайв Арена“ близо до Москва. Събитието започна с видеообръщение от самия диктатор Владимир Путин. Той заяви, че конкурсът „остава верен на традицията“ и е едно от „най-очакваните събития на годината“.

Второ място - след победителя Дък Фук - зае триото Nomad от Киргизстан, а трето – певицата Дана Ал-Мир от Катар.

Русия беше представена от Шаман, който се оттегли след своето изпълнение, заявявайки, че „съгласно законите на гостоприемството“ не може да претендира за победа. „Аз представлявам Русия, а Русия вече спечели“, заяви той.

В конкурса участваха артисти от 21 държави. Сред тях са Катар, Куба, Индия, Етиопия и Южна Африка. През 2026 г. музикалното състезание ще се проведе в Саудитска Арабия, предава руската опозиционна медия ASTRA.

Русия подбирала внимателно статистите

Каналът цитира жителка на Москва, която каза, че организаторите са подбирали внимателно статистите за конкурса.

„На моя приятелка не ѝ беше позволено да участва като статистка, тя каза, че са били много строги при подбора. А снимането беше строго забранено“, разказва жената.

За разлика от Дък Фук, австралийската певица Vassy, която открито подкрепя ЛГБТ-общността, беше извадена от конкурса „Интервизия" в последния момент.