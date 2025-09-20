На Тръмп не му пука за суверенитета на САЩ. Путин има психологическо надмощие над него

Руският диктатор Владимир Путин използва президента Доналд Тръмп, за да накара Европа да се чувства безсилна. Той не би предприел последните хибридни атаки срещу Полша и Румъния, ако не беше уверен, че ще му се размине безнаказано, защото може да разчита на безразличието на американския президент. Това е мнението на Тимъти Снайдер, автор на класически книги като "Кървави земи: Европа между Хитлер и Сталин" и смятан за един от най-значимите съвременни историци. Преди няколко месеца той се премести от Йейлския университет в Университета в Торонто в Канада, където се чувства по-свободен да изразява мнението си за Доналд Тръмп. Сега той говори откровено в пространно интервю пред Corriere della Sera за президента Тръмп, диктатора Путин и грешките на Европа.

Тръмп не разбира истински какво е това суверенитет

Американците "много бавно започват да разбират", че техният президент "няма представа какви са интересите на Съединените щати и освен това не разбира концепцията за суверенитет, без която е невъзможно наистина да се мисли за интересите на собствената или на която и да е друга държава", казва Снайдер. На американците им се иска да вярват, че Тръмп е наясно с интересите на САЩ и че всичко, което прави е в съответствие с тези интереси. От своя страна европейците пък живеят с надеждата, че зад това, което прави Тръмп, се крие нещо повече от това, което се вижда на повърхността, тоест че има някаква стратегия.

Всичко това дава предимство на Путин пред американците и европейците. "Защото докато американците виждат нещо, което не съществува, а европейците се надяват, че американците са прави, то Путин просто вижда възможност. Той също не вярва в суверенитета или, по-точно, вярва в суверенитета на големите държави, а не на малките", казва историкът.

Именно защото Тръмп не разбира добре понятието "суверенитет" за Путин е лесно да го манипулира.

"В лицето на Тръмп Путин намери човек, който лесно може да бъде убеден. И не защото Тръмп има ясно разбиране за Русия и Украйна, а просто защото Тръмп няма ясно разбиране за суверенитета или интересите на държавата. Не знаем точно какво е предложил Путин на Тръмп в Аляска, но аз мога да предположа някои неща", казва Снайдер.

Тръмп не го е грижа за Америка, а за собственото му богатство

"Ако разгледаме добре документираната кариера на Тръмп, няма да открием нито един момент, който да подсказва, че той някога е мислил за благосъстоянието или оцеляването на Съединените щати, камо ли на която и да е друга държава. Но има огромно количество документирани доказателства за желанието му да стане много богат", казва той.

"Има малко основания да се смята, че го е грижа за интересите на Америка. Напротив, има много повече основания да се смята, че го е грижа да умре като много богат човек", продължава той и добавя, че поради това Путин е уверен, че има психологическо предимство пред Тръмп.

Затова Путин се стреми психологически да дестабилизира европейците, да ги паникьоса и парализира, да провери как са готови те да действат без американска подкрепа.

Парадоксът по-силната Европа да се страхува от по-слабата Русия

"Ако гледате само икономическата сила, то САЩ или Европа нямат причина да се чувстват застрашени от Русия. Но ако вие сте по-слаба икономическа сила, ще търсите пукнатини, през които да упражнявате натиск. И точно това руснаците правят от дълго време, с известен успех."

"Няма никакви реални причини Европа да се страхува от Русия. Но ако Русия успее да убеди европейците в тяхната безпомощност, тогава те ще станат безсилни", казва историкът.

Той предупреждава, че това е исторически повратен момент за европейците, в който Путин се опитва да ги убеди, че на Америка не може да се има доверие и следователно те сами са безсилни.

В тази ситуация Европа трябва не само да даде силен сигнал на Путин, но и да направи нещо непредсказуемо, което той не очаква, казва Снайдер.

"Ако сте малка икономическа сила като Русия, използваща психологическа война, ще искате монопол върху непредсказуемостта. Искате да сте диви и непредсказуеми и очаквате Европа да бъде предсказуема и бавна", подчертава той. Затова Европа следва да бъде не само по-смела, но и да действа в посока, която Путин не очаква, заключава той.

