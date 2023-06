Пригожин обвини руското военно министерство в опит да минира пътя за изтегляне на "Вагнер" от Бахмут

"Малко преди изхода открихме подозрителна дейност по нашия път на придвижване. Извикахме правоохранителните органи и открихме около дузина места, където бяха поставени десетки взривни устройства", казва той в телеграм канала си "Прес-служба Пригожина".

По думите му мините може да са били поставени единствено от руското военно министерство, тъй като са били в тила, следователно не са били предназначени за спиране на врага, а е трябвало да "посрещнат силите на ЧВК Вагнер".

ОЩЕ: Кремъл казваше, че има втората армия в света. Сега има втората армия в Украйна

Според Пригожин в момента се води разследване. Никой от наемниците му не е пострадал, уточнява още Готвача на Путин и казва, че според него това е било опит за "публично бичуване".

Wagner PMC boss Prigozhin stated that the ways of departure from Bakhmut for his fighters were mined by representatives of the Ministry of Defense of the Russian Federation. pic.twitter.com/qSPKa959jO