Жените нямат равни права на наследство с мъжете: Дирекцията по религиозните въпроси на Турция

Турската Дирекция по религиозните въпроси (Диянет) заяви, че равнопоставеността на жените с мъжете по отношение на наследствените права "противоречи на религията", с което предизвика гнева на женски организации в Турция, съобщават местните медии.

Въпреки че турският граждански кодекс постановява, че жените и мъжете имат равни права по отношение на унаследяването, Диянет посочва, че претендирането за равен дял на наследството от страна на жената би означавало "отнемане на чужда собственост", съобщи турската секция на Дойче веле.

Посланието на Диянет беше прочетено в петъчната проповед днес във всички джамии в страната. Тя предизвика недоволство сред организациите, застъпващи се за правата на жените в Турция.

В писмено изявление по този повод Платформата за равенство на жените (ЕШИК-EŞİK) посочи, че с публикуваните проповеди Диянет не може да се опитва да отмени, наруши или промени конституцията и гражданския кодекс.

"Диянет се опитва да отмени най-основните права на жените и момичетата; и ако те искат да упражнят тези права, ще бъдат подложени на всякакъв вид насилие, включително лишаване от правото на живот", заявиха от Платформата. В изявлението си ЕШИК призовава отговорните лица "да изпълнят задълженията си, за да се откаже (Диянет) от това провокативно отношение".

Федерацията на женските дружества в Турция също подчерта, че задачата на Диянет не е да напада придобитите права на жените, а да бъде защитник на човешките права, равенството и справедливостта.

Миналата си седмица в петъчната си проповед пък посланието на Диянет бе, че носенето на къси поли и дрехи е грях.

