Руски алуминиев гигант отчете сериозна загуба

Руският производител на алуминий "Русал" съобщи, че е регистрирал нетна загуба за първото полугодие, тъй като нарастващите разходи, по-високите лихви и колебанията във валутния курс са натежали върху постъпленията на компанията, предаде Ройтерс. Компанията, чийто акции се търгуват на Хонконгската борса, е регистрирала нетна загуба от 87 милиона долара за шестмесечния период до 30 юни, спрямо печалба от 565 милиона долара за същия период на миналата година.

"Русал", която е и най-големият производител на алуминий в света извън Китай, е изправена пред постоянен натиск в продължение на повече от три години поради последствията от западните санкции срещу Русия заради войната й в Украйна. Въпреки че не попада в обсега на преките санкции, някои западни купувачи избягват да сключват нови договори за руски метал.

Финансовите разходи на компанията са скочили с 408 милиона долара в резултат на по-високите лихви по банкови и корпоративни заеми, облигации и други финансови задължения, наред с ефектите от промяната на валутния курс.

Себестойността на продукцията е скочила с около 40 на сто до 6,11 милиарда долара, обусловена от увеличените обеми на продажбите на първичен алуминий и по-високите цени на алуминиевия оксид и суровините, както и от повишените разходи за електроенергия и транспорт.

