Шофьорка с 3 промила в кръвта помете възрастна жена в Перник, други шофьори я арестуваха

15 август 2025, 17:28 часа 1008 прочитания 0 коментара
Жена с близо 3 промила алкохол рани възрастна жена и удари два паркирани автомобила в пернишкия квартал "Църква", съобщиха от полицията. Сигналът е подаден в петък сутринта около 09:30 ч. на тел. 112, каза регионалният говорител на МВР – Перник Венцислав Алексов.

"53-годишна жена, управлявайки лек автомобил по посока от с. Студена към кв. "Църква", на ул. "Димитър Благоев" блъснала паркирана кола до контейнер за смет. От удара автомобилът се придвижил напред и наранил 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци. Водачката не спряла и продължила движението, удряйки още един паркиран автомобил. Шофьори, движещи се след нея, станали свидетели на случилото се, догонили я и извършили граждански арест. Пристигналите полицаи тествали видимо неадекватната жена с дрегер, който отчел 2,96 промила алкохол в издишания въздух", обясни Алексов, цитиран от БНР. Още: КС се произнесе могат ли да се отнемат колите на пияни и дрогирани шофьори

Задържана и обвинена

Водачката е дала кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 часа. Пострадалата 75-годишна жена е прегледана в МБАЛ "Рахила Ангелова" – Перник и е оставена под наблюдение с множество охлузвания.Дрогирани шофьори, насилие срещу животни и тероризъм: Нови кръпки в Наказателния кодекс

На мястото е извършен оглед, а прокуратурата е уведомена. Образувано е досъдебно производство и разследването продължава.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
