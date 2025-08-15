Тръмп опъва червения килим за издирвания от съда в Хага Владимир Путин (ВИДЕО)

Очаква се руският диктатор Владимир Путин да бъде посрещнат с червен килим от американския президент Доналд Тръмп в Аляска, където днес, 15 август, ще се проведе срещата им (в 22 ч. българско време, в 11 ч. американско време), съобщава NBC News. Медията се позовава на двама неназовани висши служители от администрацията на САЩ. Информацията гласи, че републиканецът лично ще посрещне и ще поздрави стопанина на Кремъл.

Тръмп се очаква "да разстели червения килим" при пристигането на Путин в американската военна база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж и "планира да се срещне с руския лидер при пристигането му", казват източниците на NBC.

Длъжностните лица подчертават, че точните подробности около срещата все още се доуточняват.

Към четвъртък вечерта, според трети високопоставен служител на администрацията на САЩ, "Тръмп не е планирал да се обади на украинския президент Володимир Зеленски или на европейските лидери преди срещата в петък". Не е ясно обаче дали това може да се промени по време на дългия седемчасов полет от Вашингтон до Анкъридж.

Жителите на града в Аляска вече демонстрираха какво е отношението им към Владимир Путин - те явно не желаят лидер, издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца, да бъде посрещан в страната им по този начин. САЩ не са ратифицирали Римския статут - основополагащия документ на МНС, така че няма и как да арестуват Путин: Украински знамена и враждебни послания вече чакат Путин в Аляска (ВИДЕО).

Rallies in support of Ukraine have begun in Alaska. Today, Trump and Putin and their delegations will meet there. One of the main subjects will be “resolving the war”. pic.twitter.com/gFUjllzcsj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2025

Няма да се подписват документи

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че цялостното решение за прекратяване на войната в Украйна ще отнеме повече време от това, за което ще протече срещата между Тръмп и Путин в Аляска.

Прессекретарят на руския диктатор Дмитрий Песков каза, че Тръмп и Путин не планират да подписват никакви документи след преговорите в Аляска. Той добави, че Путин ще очертае всички постигнати споразумения на съвместна пресконференция, въпреки че Тръмп намекна, че общо пресконференция може и да не се състои, ако преговорите не потръгнат добре.

