Как да поливате лалетата за приказна пролетна градина

Луковиците на лалетата са по-добре поливани директно след засаждането. Поливането обаче трябва да спре, когато времето започне да се охлажда през есента. Избягвайте поливане на луковиците на лалетата през зимата, тъй като излишната влага може да доведе до гниене и/или развитие на болести. Веднага щом листата започнат да се появяват от почвата през пролетта, можете да възобновите поливането.

Торене на лалета

Торете луковиците на лалетата си по време на засаждане и в началото на пролетта. Много производители на лалета препоръчват балансирано торене с бавно освобождаване през есента, за да се подпомогне развитието на корените. През пролетта доза тор с високо съдържание на азот насърчава енергичния нов растеж.

Подрязване

Лалетата могат да бъдат подрязани или отрязани, след като цветът им е прецъфнал. За да премахнете цвета, следвайте стъблото на цвета обратно до основата му и внимателно го отрежете от растението. Това ще предотврати образуването на семена и ще помогне на останалите листа да съберат енергия за образуване на нови цветни луковици.

Съхранение на луковици на лалета

Търговските производители на лалета изкопават и съхраняват луковиците през цялото лято, докато не могат да бъдат продадени или презасадени през есента. Домашните градинари могат да имитират този процес, като извадят растенията лалета от почвата и ги оставят да изсъхнат добре през лятото. Съхранявайте луковиците на лалетата в хартиени торбички и ги дръжте на хладно място.

Важно е да осигурите на луковиците си подходящи условия за съхранение. Ако е възможно, трябва да съхранявате луковиците на лалетата в отделението за свежи плодове на хладилника. Не ги съхранявайте обаче с ябълки и други плодове. Ябълките и бананите отделят етилен , който помага на плодовете да узреят, но убива цветните пъпки във всички луковици.

Не поставяйте луковиците на лалетата във фризера; това ще ги убие. Вместо това, дръжте луковиците сухи и на хладно, добре проветриво място, като например неотопляем гараж.

Видове лалета

Както при повечето видове цветя , нуждите и поведението на лалетата варират в зависимост от вида. Повечето често срещани градински сортове ще се представят най-добре, когато се отглеждат като едногодишни. Едногодишните лалета са много разнообразни с широка гама от цветове, структура и периоди на цъфтеж.

По-специализираните видове многогодишни растения могат да бъдат добър вариант за създаване на цветни лехи или тревни площи с многогодишни растения. Да научите повече за всеки специфичен вид лале е ключово за осигуряване на възможно най-добри резултати.