Пробив в сигурността. Крадци задигнаха 20 000 патрона за военните

02 декември 2025, 14:27 часа 386 прочитания 0 коментара
Германия e шокирана от сериозен пробив в сигурността. Неизвестни крадци задигнаха 20 000 патрона за Бундесвера. Кражбата е станала, след като шофьор на цивилен камион, превозващ боеприпаси, оставя превозното средство за една нощ на паркинг в индустриална зона недалеч от Магдебург. До сутринта част от товара изчезва, съобщава Spiegel. Откраднатите кутии са съдържали 10 000 бойни патрона за пистолети, близо 10 000 учебни патрона за щурмови пушки и димни боеприпаси.

От Министерството на отбраната в Берлин потвърдиха за кражбата и я нарекоха инцидента сериозен провал в сигурността, подчертавайки, че подобни боеприпаси никога не трябва да попадат в грешни ръце.

Разследващите смятат, че кражбата е била предварително планирана и че извършителите са наблюдавали транспорта.

Бундесверът и местната полиция сега издирват отговорните.

Виолета Иванова
