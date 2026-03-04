Испанският премиер към Тръмп: Не ни въвличайте в нова война (ВИДЕО)

Премиерът на Испания Педро Санчес предупреди САЩ да не въвличат съюзниците си в нова война в Близкия изток. Той припомни, че преди 23 години Вашингтон въвлече съюзниците си във войната в Ирак под претекст за премахване на оръжията за масово унищожение и въвеждане на демокрация. По думите на Санчес, резултатът е бил обратен - скок на джихадисткия тероризъм, миграционна криза в Източното Средиземноморие, рязко покачване на цените на енергията и разходите за живот.

Припомняме, че заради заплахите на Тръмп, недоволен от отказа на Испания да предостави военните си бази за удари срещу Иран, да прекрати търговските отношения с Мадрид, испанското правителство излезе с нарочно изявление.

В него се отбелязва, че Испания е "ключов член на НАТО".

"Испания изпълнява задълженията си... тя е надежден търговски партньор за 195 държави, включително Съединените щати... Ако администрацията на САЩ желае да преразгледа тези отношения, тя трябва да го направи, зачитайки автономията на частните компании, международното право и двустранните споразумения между Европейския съюз и САЩ", заяви испанското правителство.

Същевременно испанският външен министър Хосе Мануел Албарес показа разочарованието си от реакцията на германския канцлер Фридрих Мерц, който на среща с Тръмп в Белия дом не само не направи опит да защити Испания от нападките му, но и се смееше на забележките на американския президент.

"Когато държавите споделят обща валута, обща търговска политика, общ пазар, ние очакваме същата солидарност, която Испания показа например към Дания, когато бяха заплашени заради въпроса за Гренландия. Или солидарността, която Испания изразява със страните от източния си фланг", каза Албарес в ефира на RTVE.

Арварес дори сравни поведението на Мерц с неговите предшественици, като каза, че те никога не биха действали по този начин.

"Не мога да си представя Меркел или Шолц да правят подобни изявления; те имаха различен проевропейски дух", каза той.