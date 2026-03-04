Испания рязко към Тръмп: Ние сме суверенна страна!

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес напомни на Вашингтон, че Испания е суверенна държава. "Взимаме решения самостоятелно. И изискваме уважение от всички наши съюзници към една от най-старите нации на планетата – Испания", каза той в интервю за RTVE.

"Решенията си вземаме самостоятелно и въз основа на международното право и Устава на ООН", допълни той пред испанските медии в отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да прекъсне търговските отношения с Мадрид.

Испания не е разрешила и няма да разреши САЩ да използват нейните военни бази (Рота и Морон в Южна Испания) за действия, които не са в рамките на международното право или не са одобрени от Организацията на обединените нации.

"Базите ни остават под испански суверенитет и не могат да се използват за действия извън договорените рамки и международното право", бе категоричен първият дипломат на Мадрид.

Министърът на външните работи заяви още, че е изненадан от поведението на германския канцлер Фридрих Мерц, който запази мълчание на съвместна конференция с Доналд Тръмп след атаките на американския президент срещу Мадрид.

Испания също така отхвърля критиките, че тя "подкрепя Иран" или "стои на страната на тирани", посочи Албарес. Това е "абсурдно и нелепо", каа той, и добави, че Испания има последователна външна политика, основана на международните принципи.

