Русия ще освободи двама граждани с двойно украинско и унгарско гражданство, задържани като военнопленници, след като са воювали в редиците на украинската армия. Решението е взето лично от президента Владимир Путин в сряда по време на среща с унгарския външен министър в Москва. „Тези граждани притежават двойно гражданство - едновременно украинско и унгарско - и са били принудително мобилизирани. Решение беше взето от мен да освободя двама от тях", заяви Путин.

Руският президент уточни, че двамата ще бъдат предадени още същия ден - те ще заминат за Будапеща на борда на самолета, с който унгарският външен министър е пристигнал в Москва. Освобождаването им е в отговор на лично искане от страна на унгарския министър-председател.

Путин и Сиярто заедно срещу Киев

Путин обвини Киев, че подготвя саботаж на газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“ и определи атаката срещу танкера в Средиземно море като терористичен акт. Той заяви, че нарастващите цени на европейския газ се дължат на глобалните пазарни условия, а не на намаляване на доставките, и че нарастващите цени на петрола са свързани с ограниченията върху руския петрол.

Министърът на външните работи на Унгария Сиярто съобщи на Путин, че Украйна е блокирала газопровода „Дружба“ към Унгария за няколко седмици, прекъсвайки доставките на петрол въз основа на политическо решение.

Путин ще преориентира доставките на газ от Европа към нови пазари

Кремъл продължава да намеква, че Русия може да се откаже от европейските газови пазари и да пренасочи доставките към „по-надеждни“ купувачи. От гледна точка на Москва европейците са ненадеждни партньори: те са обявили открито планове за постепенно изключване на руския газ и дори са определили срокове.

Путин обясни пред унгарския външен министър Петер Сиярто, че "това не е заплаха, а просто мисли на глас". Той уточни, че ще проведе разговори с руските компании.

Въпреки това, изоставянето на Европа не означава автоматично, че руският газ ще намери нови купувачи другаде. Нито пък гарантира, че Русия ще успее да си осигури силна позиция на алтернативни пазари Дори насред войната на Близкия изток и ударите по регионалната петролна и газова инфраструктура, не се е образувала опашка от купувачи за руски газ.