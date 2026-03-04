Макрон не повтори грешката на Мерц и подкрепи Испания срещу Тръмп

Президентът на Франция Еманюел Макрон разговаря днес с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази "европейската солидарност" на Париж след търговските заплахи на Доналд Тръмп срещу Мадрид. "Президентът Макрон току-що разговаря с премиера Санчес, за да изрази европейската солидарност на Франция в отговор на заплахите за икономическа принуда, отправени вчера срещу Испания", съобщи източник от Елисейския дворец пред испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Тръмп заплаши Мадрид с прекъсване на търговските връзки заради позицията на испанското правителство по отношение на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

По-рано испанският премиер заяви, че страната няма да стане "съучастник в нещо лошо за света" и няма да подкрепи настоящата война и че не изпитва "страх от отмъщение от когото и да било".

Още: Испания рязко към Тръмп: Ние сме суверенна страна!

Припомняме, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес показа разочарованието си от реакцията на германския канцлер Фридрих Мерц, който на среща с Тръмп в Белия дом не само не направи опит да защити Испания от нападките му, но и се смееше на забележките на американския президент.

"Когато държавите споделят обща валута, обща търговска политика, общ пазар, ние очакваме същата солидарност, която Испания показа например към Дания, когато бяха заплашени заради въпроса за Гренландия. Или солидарността, която Испания изразява със страните от източния си фланг", каза Албарес в ефира на RTVE.