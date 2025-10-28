Проруските управляващи в Грузия си прокараха закон за забрана на партии и сега искат да затрият опозицията

Управляващата партия в Грузия ще поиска от Конституционния съд да забрани трите най-големи опозиционни формации. Това заяви директно председателят на парламента Шалва Папуашвили на 28 октомври. Подобен сценарий би довел до рязка ескалация на тенденцията към авторитарно управление в страната, която е кандидат за членство в ЕС, но чиято евроинтеграция беше замразена поне до 2028 г. именно от управляващата проруска партия "Грузинска мечта".

Шалва Папуашвили, който е висш член на формацията, заяви, че искът ще има за цел да обяви за незаконни три партии – Коалицията за промяна, Обединеното национално движение на бившия президент Михаил Саакашвили и блока „Силна Грузия“.

Трите формации, които са силно прозападни, представляват „реална заплаха за конституционния ред“, цитира думите му грузинската информационна агенция Interpress.

Местните медии цитират и Иракли Купрадзе - висш член на „Силна Грузия“, който нарича съдебния процес „решителен удар срещу демокрацията“ и обещава съпротива.

Разпадът в Грузия - проруски закони и опозиционери в затвора

Грузия, която някога беше една от най-демократичните и прозападни държави, възникнали след разпадането на Съветския съюз, стана все по-авторитарна след избухването на войната в Украйна. Тя задълбочи икономическите си връзки със съседна Русия.

"Грузинска мечта" си осигури пълно мнозинство - 79 от 150 места в парламента - на изборите през есента на 2024 г. Опозицията не призна резултатите, същото стори още бившият президент Саломе Зурабишвили. Европейският парламент се присъедини към тази позиция и настоя за провеждане на прозрачни и строго наблюдавани избори.

Снимка: премиерът Иракли Кобахидзе, Getty Images

Междувременно в страната избухнаха масови протести, които не спират да тлеят на различни места - основно в столицата Тбилиси. Граждани излизат на улиците в знак на съпротива срещу спорните закони, прокарани от управляващите, включително такива, които са срещу "чуждестранните агенти" и срещу ЛГБТ-общността. Те са типични за режима на диктатора Владимир Путин в Русия.

Няколко висши фигури от грузинската опозиция са в затвора, а полицията засили арестите на протестиращи, участващи в редовни антиправителствени демонстрации, продължаващи вече над година.

Грузия вече улесни забраната на политически партии - заради Михаил Саакашвили

По-рано през 2025 г. парламентът прие закон, улесняващ забраната на политически партии.

„Грузинска мечта“ замрази преговорите за присъединяването на Грузия към Европейския съюз и обвини блока, че заговорничи за революция в Тбилиси. ЕС отрича обвиненията, а „Грузинска мечта“ заявява, че все още иска да се присъедини към блока, но само ако може да запази "традиционните православни християнски ценности", както и мирните отношения с Русия.

Лидерите на „Грузинска мечта“, включително милиардерът и бивш премиер Бидзина Иванишвили (на основната снимка), считан за де факто управляващ страната, многократно са обещавали да забранят опозиционните партии заради връзки с бившия президент Михаил Саакашвили, който в момента е в затвора. Действията на партията се основават на заключенията на парламентарна комисия, разследваща предполагаеми нарушения по времето на Саакашвили, които опозиционните фигури описват като пропаганда.

Две от опозиционните партии, които са изправени пред забрана, са критикували Саакашвили, който управляваше Грузия като прозападен реформатор от 2003 до 2012 г. Той остава противоречива фигура в Грузия, където някои се гордеят с постиженията му на поста, а други го обвиняват, че е непредсказуем, авторитарен и виновник за катастрофалната война с Русия през 2008 г., пише Reuters.

Саакашвили излежава присъда за злоупотреба с власт и други престъпления и се очаква да остане в затвора до 2034 г.

