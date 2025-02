Проверяват катастрофа на чуждестранен товарен кораб край Сахалин (ВИДЕО)

Следственият комитет започна проверка след катастрофата на чуждестранен товарен кораб край Сахалин, предаде ASTRA. Разследването започна, след като товарен кораб заседна край пристанището Невелск на Сахалин. Според Източния отдел на Следствения комитет по транспорта на Руската федерация корабът е превозвал въглища. Министерството на извънредните ситуации съобщи, че сигналът за инцидента е подаден през нощта на 9 февруари. Корабът е заседнал южно от пристанището на Невелск. На борда има 20 членове на екипажа. Не е регистриран разлив на гориво. В момента се разглежда въпросът за връщането на плавателния съд. Още: Руски шпионски кораб изпадна в беда, но не прие помощ от НАТО (АУДИО)

Emergency declared in Russia’s Sakhalin after Chinese bulk carrier Ang Yang-2 ran aground. Russia media blames "Chinese saboteurs," calls to prosecute the captain, cut up the ship, and distribute the coal to locals. pic.twitter.com/7QDhfKvZJe