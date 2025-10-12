Пръст вместо печат: ЕС въвежда дигитална система за влизане и излизане

От днес държавите-членки на Европейския съюз започват въвеждането на система, при която пръстов отпечатък и паспортни данни заменят класическите печати при влизане и излизане.

Системата, наречена EES (Entry/Exit System), ще изисква от пътуващите предоставяне на лична информация, снимка и биометричен отпечатък при преминаване през външните граници. Тази мярка е част от усилията на ЕС да намали нелегалната миграция, фалшифицираните документи и престоя извън легалния срок.

Процесът на внедряване ще се осъществи поетапно в рамките на шест месеца, с пълна оперативна готовност до 10 април 2026 г.

Целта е системата да осигури по-голяма сигурност чрез биометрична идентификация и ефективен обмен на данни между държавите-членки, което да възпрепятства нелегалния престой и да затегне контрола на границите.

