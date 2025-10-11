HIMARS в действие: Белгород пак е без ток (ВИДЕО)

Руският град Белгород отново изпита последиците от безумната кървава война, която руският диктатор Владимир Путин подпали в Украйна. Пореден украински обстрел явно е уцелил една от местните ТЕЦ и пак има проблеми с тока в града. Изглежда става въпрос за ТЕЦ "Луч".
Russian Z-channels confirmed HIMARS strikes on a Belgorod power plant, while the local governor reported burning garbage without confirming the power plant hit. pic.twitter.com/TwU94hx14z— WarTranslated (@wartranslated) October 11, 2025
Първоначално, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков призна за атаката, говорейки за свалени ракети (вероятно изстреляни с HIMARS). Той обаче първо отрече да има удар по ТЕЦ, имало било само "подпален боклук". Впоследствие Гладков лаконично написа, че било възможно да има "кратковременни спирания на тока". Защо да има - Гладков не уточнява.
Local channels report a missile strike on a power plant in Belgorod. pic.twitter.com/gUC9GGgY4J— WarTranslated (@wartranslated) October 11, 2025
Местната медия Пепел съобщи, че кметът на Белгород Валентин Демидов е обявил следното - уличното осветление е изключено, за да се намали напрежението в мрежата и да има ток за домакинствата.
