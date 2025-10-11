Войната в Украйна:

HIMARS в действие: Белгород пак е без ток (ВИДЕО)

11 октомври 2025, 21:36 часа
Руският град Белгород отново изпита последиците от безумната кървава война, която руският диктатор Владимир Путин подпали в Украйна. Пореден украински обстрел явно е уцелил една от местните ТЕЦ и пак има проблеми с тока в града. Изглежда става въпрос за ТЕЦ "Луч".

Първоначално, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков призна за атаката, говорейки за свалени ракети (вероятно изстреляни с HIMARS). Той обаче първо отрече да има удар по ТЕЦ, имало било само "подпален боклук". Впоследствие Гладков лаконично написа, че било възможно да има "кратковременни спирания на тока". Защо да има - Гладков не уточнява.

Местната медия Пепел съобщи, че кметът на Белгород Валентин Демидов е обявил следното - уличното осветление е изключено, за да се намали напрежението в мрежата и да има ток за домакинствата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна Белгород HIMARS ток Русия
