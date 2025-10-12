От Турция се извиниха на българските фенове за унижението на Националния стадион "Васил Левски"

Националният селекционер на Турция Винченцо Монтела се извини на българските фенове след победата на неговия тим над България. Южната ни съседка гостува на Националния стадион "Васил Левски", където заби пет безответни гола през второто полувреме за крайното 6:1. Това бе първа победа за турския национален отбор като гост на България. Турските футболисти не спестиха радостта си дори след шестото попадение и края на мача. Монтела определи държанието им като прекалено и се извини.

Селекционерът на Турция обясни защо е било важно да вкарат 6 гола

С победата си Турция успя да излезе на втората позиция в класирането и да възстанови головия си дисбаланс. Монтела призна, че е било много важно да отбележат шест гола, за да могат да изравнят разликата с Грузия. По този повод той се извини на българските фенове.

"Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове "Извинете ни". За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия", заяви специалистът на пресконференцията си след мача.

Отборът на Монтела заема второ място в група "Е" с 6 точки и голова разлика 9:9. Грузия, която снощи загуби от Испания с 0:2, е трети с три и голова разлика 5:5. Двата отбора се изправят един срещу друг в следващия кръг от квалификациите. България пък гостува на европейския шампион във Валядолид.

