Украински генерал-лейтенант призна: Русия направи така, че ефективността на Patriot падна от 42 на 6%

Още едно признание, че руската армия е модернизирала системите си за изстрелване на балистични ракети, като по този начин значително е увеличила бойните им възможности, бе направено днес от украинска страна. По ракетите "Искандер-М" и "Кинжал" са направени модификации, с които е увеличена тяхната скорост, правейки ги по-трудна цел. Така руснаците успяват да избегнат противовъздушните системи Patriot, предоставени на Украйна от съюзниците. Това каза бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал-лейтенант Игор Романенко пред телевизия "Еспресо" в днешния телевизионен маратон.

Впрочем за тези модификации, които позволяват на ракетите да изпълняват маневри, които "объркват" прехващачите Patriot, вече неколкократно сме писали, и това е поредно потвърждение от украинските военни. Руските ракети "Кинжал" и "Искандер-М" са модернизирани и вече ефективно избягват украинската ПВО

По думите на генерала, руснаците са направили промени в настройването на софтуера на балистичните ракети, така че в последния етап на полета те правят маневри, с които унищожаването им става изключително трудно. Така ефективността на тяхното прехващане от украинските Patriot е паднала от 42% на 6%, по думите му.

Романенко обаче каза, че Украйна вече е анализирала случващото се и е събрала цялата необходима информация и статистика, като е предоставила тези данни на западните производители.

"Тези компании трябва да вземат предвид тази информация и евентуално да модифицират софтуера си, за да подобрят ефективността на прехващането", посочи той.

По логиката на НАТО 150 "Шахед"-а трябва да бъдат свалени с 1500 ракети

Всъщност още през лятото бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, който днес е посланик във Великобритания, обърна внимание, че не бива да се разчита, че Patriot ще променят хода на войната. Бъдещите войни ще зависят от това колко бързо воюващите ще могат да внедрят съвременни технологии, каза той.

И даде красноречив пример как според стандартите на НАТО, за да се гарантира унищожаването на една въздушна цел, са необходими три противовъздушни ракети. Това означава, че за свалянето на 500 руски дрона "Шахед" НАТО биха използвали 1500 ракети за противовъздушна отбрана.

Подобно нещо е абсолютно неефективно. Защото един "Шахед" струва около 50 000 долара, докато една ракета за системата IRIS-T, например, струва приблизително 800 000 долара, посочи Залужни. И то ако изобщо ги има налични тези ракети. Ексклузивното интервю на Залужни, в което той посочи тези, бе дадено пред украинския канал LB live.