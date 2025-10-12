Евродепутатът Радан Кънев: Управляват ни хора, които не избираме

Евродепутатът Радан Кънев публично обвини българската политическа система в липса на истинска демокрация, като заяви, че властта се държи от невидими лостове – не тези, които ни избираме. Според него, фактът, че гражданите не вярват в съд, прокуратура и правителство, подчертава криза на легитимността.

„Фасадна демокрация“ и липса на контрол

Кънев говори пред БНТ и каза, че все повече хора осъзнават, че „има проблем със завладяната държава“ и че изборите често са само видимост, а не реална промяна.

Той обясни:

„Хората, които избираме, партиите, които ни представляват, всъщност не държат властта в ръцете си. Те са кукли; фасадна демокрация.“ Според него истинският контрол върху държавата се намира зад кулисите — в структури, които не се сменят с избори.

План за възстановяване — замразени средства и върховенство на закона

Кънев коментира и спирането на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, като посочи, че това не е резултат от жалби, а от неспазване на изисквания, свързани с върховенството на закона.

Той критикува депутатите, че са отменили важни гаранции за независимост на КПК (Комисия за борба с корупцията и конфликта на интереси), въпреки че Европейската комисия настоява точно този орган да бъде независим.

Кънев заяви:

„Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото.“

Реакции и значение

Изказването на Кънев се възприема като силен сигнал от опозицията към управлението и към партията „Продължаваме промяната – Демократична България", която е част от управляващата коалиция.

Още по темата: според Кънев обединението между ПП и ДБ е доброволно и не означава автоматично задкулисие:

„Не трябва да създаваме втора прокуратура. Такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието.“