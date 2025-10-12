"Няма оцелели": Тенеси скърби след ужасяваща експлозия в завод

След мащабен взрив в завод за производство на взривни вещества, в американския щат Тенеси са загинали 16 души, съобщават властите. Разследващите вече смятат, че сред присъствалите на мястото не са оцелели хора.

Отначало се съобщаваше за 19 души в неизвестност, но по-късно трима от тях бяха открити невредими — установено е, че те не са били на територията на завода по време на взрива.

Властите провеждат ДНК анализи, за да идентифицират човешките останки, тъй като обхватът на взрива и разпръснатите отломки усложняват работата по разпознаване.

Причините за инцидента все още се разследват, като се очаква процедурата да отнеме няколко дни заради сериозността на ситуацията, предава БТА.

ОЩЕ: Малък самолет се разби край Тенеси (ВИДЕО)