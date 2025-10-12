"Европа плаща, украинците се бият": Орбан щял да спре "военния план" на ЕС с национална петиция

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви на 11 октомври, че Будапеща е стартирала национална петиция за събиране на подписи в знак на несъгласие с "военния план" на Европейския съюз за финансиране на военните действия на Украйна. "Преди няколко седмици в Копенхаген беше представен военният план на Брюксел: Европа плаща, украинците се бият, а Русия в крайна сметка ще се изчерпи. Не ни казаха колко ще струва това и колко дълго ще продължи", написа Орбан във Facebook, обявявайки петицията.

„В Дания ясно заявих: не искаме да имаме нищо общо с това“, продължи той, добавяйки, че кампанията за събиране на подписи ще се опита да достигне „всяко градче и село“ в Унгария.

Орбан - "троянският кон" на Путин в ЕС

Орбан, най-открито проруският лидер в ЕС, поддържа близки връзки с Кремъл и многократно е блокирал или забавял военната помощ за Украйна от страна на ЕС. Той редовно повтаря нарративите на Москва за мир, но не посочва при какви условия.

От началото на пълномащабната руска инвазия Будапеща многократно е осъждала плановете на ЕС да предостави финансова помощ на нападнатата страна. Орбан също така води кампания за стоп на санкциите срещу Русия и осъжда плановете на ЕС да намали зависимостта си от вноса на руски газ.

Кампанията на Орбан за петицията, заедно с все по-острата реторика по отношение на Украйна, е в съответствие с антиевропейските и националистическите му послания преди парламентарните избори в Унгария през 2026 г.

"Референдумите" на Виктор Орбан

През последните месеци той се противопостави на присъединяването на Украйна към ЕС, като изтъкна, че това ще принуди Унгария да поеме тежестта на Киев, включително войната с Русия. На 6 октомври Орбан засили реториката си срещу съседката си, като обвини президента Володимир Зеленски, че използва „тактика на морален шантаж“ срещу Унгария, за да прокара кандидатурата на Украйна за членство в ЕС.

Освен това Виктор Орбан обвини украинските служби, че се месят в унгарските вътрешни работи и че се били инфилтрирали в опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр - основния кандидат, за който се счита, че ще победи лидера на "Фидес" на изборите: Орбан: Украинците вече са в нашите смартфони (ВИДЕО).

Кампанията за събиране на подписи на Будапеща сега е в съответствие с подобни тактики, използвани от Унгария, за да даде на правителството на Орбан влияние върху наболели политически въпроси. От 2010 г. насам правителството е провело десетки национални консултации – необвързващи писмени кампании с насочващи въпроси, предназначени да засилят позициите на кабинета.

Въпреки критиките относно достоверността и избирателната активност, националната консултация през юни относно присъединяването на Украйна към ЕС показа, че 95% от участниците се противопоставят на членството на Украйна в блока - нещо, което бе отречено от опозицията.

Предишни кампании бяха насочени към теми като правата на ЛГБТ+ общността и миграционната политика на ЕС.

