Из среднощните размисли на един президент на БФС: Сън не хвана Гонзо след резила от Турция

Загубата от Турция за пореден път припомни на феновете за състоянието на националния отбор по футбол и предрече съдбата на новия селекционер. "Лъвовете" извадиха късмет през първото полувреме и допуснаха само един гол, че даже отговориха и изравниха резултата. В този момент се прокрадна онази надежда, че могат да измъкнат нещо, че може Александър Димитров да не е поредният треньор, паднал в капана на БФС...

Гонзо погледна философски на загубата от Турция

Точно 10 минути бяха нужни на турците да върнат всички мечтатели обратно в реалността. Виктор Попов отбеляза един от головете на кръга, но в собствената си врата, докато нападателят на Ювентус - Кенан Йълдъз върза краката на родните защитници и се разписа на два пъти в рамките на 4 минути. Последвалите попадения на Мехмет Челик и Ирфан Кахведжи само забиха пироните във вече затворения ковчег. 1:6. Определено резултат, след който да се замислиш.

Точно това направи президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. Мачът приключи около 23:40, но той не напусна Националния стадион "Васил Левски" до 2:00 часа. Сън не го в хванало и нормално, макар че аз знам, че "президентът на БФС няма нищо общо с резултатите на националния отбор". Гонзо е имал време да погледа втренчено в една точка в стената и да поразсъждава философски над случилото се на терена, а след това да излезе пред медиите, за да сподели своите размисли и страсти.

С тези футболисти България трудно може да се гордее с футбола си. А с това ръководство?

"Ще бъде дълъг процесът, за да може да излекуваме българския футбол", гласеше диагнозата на Иванов. "Никой не може да каже колко дълъг! Неприятно е за всички... за 10 минути да ти вкара 3 гола" Никой обаче нямаше как да предположи как ще продължи речта му: "Не смятам да търся вина в никого. Националният отбор е отражение на клубния футбол. Тези играчи са плод на работата през последните години. Именно затова влагаме усилия в детско-юношеските школи, за да произвеждаме качествени футболисти. С настоящите кадри – без да обиждам никого – България трудно може да се гордее с футбола си." С настоящето ръководство - също.

Важното е, че Гонзо остава оптимист. А когато такава важна фигура каже, че вижда светлината в тунела, няма как да не му повярваме. "Резултатите са лоши, но понякога трябва да стигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре." Думи, достойни за ново мото на БФС, примерно. Макар че те хората си вършат работата много добре, но ние само резултатите гледаме и съдим...

Автор: Дария Александрова