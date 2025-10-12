''Нова репресия'': Ивелин Михайлов обвини ИТН в опит да потисне опозицият

Според Ивелин Михайлов, лидер на партия „Величие“, предложението на ИТН за наказания за разпространение на лична информация без съгласие е начин да се потиска опозицията и да се прилагат двойни стандарти.„Проблемът в България е, че законите важат само за една част от хората, за други – не. На мен ми отнеха ловното оръжие, въпреки че имам заплахи за живота; съдът постанови, че е незаконно отнето, но полицията отказва да ми го върне. Законопроектът на ИТН е нова репресия и потискане на опозицията.“

Михайлов критикува липсата на равен достъп до правосъдие и заявява, че законът, както е предложен, ще служи единствено за налагане на политически контрол:

„Тези, които се считат за извън закона, са тези, които критикуват властта. Но хората, които са във властта, остават над нея.“

Той апелира повече граждани да поискат обяснения от ИТН и да не се приемат такива мерки за „нормални“:

„Ключовото звено е ИТН. Това са единствените хора, които още имат малко морал и могат да подадат оставка.“

