Искам само да се измъкнем от тази ситуация: Льокорню повече от откровен

11 октомври 2025, 19:53 часа 432 прочитания 0 коментара
Себастиен Льокорню, който изненадващо бе върнат на поста министър-председател след като подаде преди това оставка, обясни днес защо президентът Еманюел Макрон отново го назначи начело на правителството. Льокорню, който е близък съюзник на Макрон, бе най-кратко задържалият се на поста в съвременната история на Франция и в понеделник обяви, че се оттегля - факт, който задълбочи кризата във Франция.

Вчера обаче стана ясно, че Макрон го връща на поста със задачата да преговаря за последно с политическите си опоненти в опит да се намери изход от продължаващата от месеци политическа нестабилност.

Конституционният срок, в който той трябва да внесе в парламента държавния бюджет за следващата година, изтича в понеделник.

"Нямам други амбиции, освен да ни измъкна от тази ситуация", каза днес Льокорню пред репортери.  

Франция изпадна в политическа безизходица след предсрочните избори в средата на миналата година. Тогава нито един от политическите лагери не успя да получи мнозинство в парламента. Въпреки че левият алианс спечели най-много депутатски места, Макрон категорично отказа да работи с левицата и последва серия от назначения и оставки на премиери от центристките и консервативните политически сили.

Сега Льокорню намекна, че може да потърси подкрепа от левицата.  

Лидерите на опозиционните леви и десни партии обаче се готвят да внесат в парламента вот на недоверие срещу него още в понеделник

