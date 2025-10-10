ЕС ще прави фабрики за изкуствен интелект в още шест страни, ето кои са

Европейската комисия обяви днес шест допълнителни локации за така наречените фабрики за изкуствен интелект (ИИ) в целия блок, за да стимулира иновациите в тази област, предаде БТА.

Локациите в Чехия, Литва, Нидерландия, Румъния, Испания и Полша ще бъдат разположени идната година и са в допълнение към 13 предварително обявени локации – България, Австрия, Финландия, Франция, Германия (2 фабрики), Гърция, Италия, Люксембург, Полша (2-ра фабрика), Испания (2-ра фабрика), Словения, Швеция.

Съществуват опасения, че Европа може да се затрудни да се справи с бързото развитие на ИИ през последните години.

Новите центрове "ще предоставят на стартъпи, малки и средни предприятия (МСП) и индустрията директен достъп до оптимизирани за ИИ суперкомпютри, технически експертен опит и персонализирана подкрепа за разработване и внедряване на усъвършенствани решения за ИИ", обяви комисията.

Участниците ще получат подкрепа за разработване на данни, готови за ИИ и ще получат достъп до оптимизирани за ИИ ресурси, обучение и технически експертен опит.

