Сирски: Руснаците скъпо плащат за войната, атаките ни на руска територия растат

Врагът скъпо плаща за продължаването на войната си срещу Украйна. Постигнахме напредък по програмата DeepStrike [удари дълбоко във вътрешността на Русия]. Миналия месец броят на ударите ни по руска територия се увеличиха до 70. Това заяви главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски днес в телеграм канала си след изнесен доклад на работна среща. По-специално, той говори за украинските атаки срещу рафинериите, заради които рафинирането на петрол в Русия е намаляло с 21%, по думите му.

Украинската армия остава съсредоточена върху подобряването на новите формирования за безпилотни системи за противовъздушна отбрана като част от Военновъздушните сили. Доусъвършенства се командният състав на Киберсилите.

Противовъздушната отбрана на Украйна показва ефективност от приблизително 74%, посочи още главнокомандващият. Необходими са допълнителни усилия за покриване на енергийната система в тила, на критична инфраструктура и логистиката, добави той.

Той съобщи и броят на руските жертви за месец септември по данни на Генералния щаб на украинските сили - 28 500 души.

Сирски предупреди, че предстоят нови предизвикателства, тъй като за септември Русия е увеличила въздушните си удари 1,3 пъти.

