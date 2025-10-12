След касирания вот в Пазарджик: Жителите гласуват за нов общински съвет

Днес жителите на Пазарджик гласуват на нови избори за общински съветници, след като Върховният административен съд касира резултатите от редовния местен вот, проведен на 29 октомври 2023 г.

597 кандидати се борят за 41 места

Според данни на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик, за 41 мандата в местния парламент се съревновават 597 кандидати. В надпреварата участват 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции.

Гласуването се провежда в 144 избирателни секции, включително 20 секции, достъпни за хора с увреждания. Освен това са сформирани две подвижни секции за избиратели със затруднено придвижване.

Повишени мерки за сигурност

За охраната на изборния ден са ангажирани 220 полицейски служители, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик. Те следят за реда в и около изборните секции и ще реагират при евентуални сигнали за нарушения.

Допълнителни мерки за личните документи

От сектор „Български документи за самоличност“ информираха, че гишетата ще работят извънредно — от 08:30 до 19:30 ч. Гражданите ще могат да получат вече изработените си лични карти, а на тези, които са ги загубили, повредили или чиято документация е открадната, ще бъдат издавани удостоверения за гласуване.

