Феноменът Насар се завърна като легенда: Три титли, един дух, една България

България отново е на върха на световния спорт. И името, което я изстреля там, е Карлос Насар – едва 20-годишен щангист, превърнал се в истинска легенда. След драматично завръщане на световното първенство във Фьорде, Норвегия, Карлос спечели третата си световна титла и отново показа, че родната школа по вдигане на тежести не просто се възражда – тя отново доминира.

От Червен бряг до световния връх

Карлос Мей Насар е роден през 2004 г. в Червен бряг, в семейство на българка и ливанец. Още като дете попада в залата на спортен клуб „Старт“, където треньорът му Илиян Илиев веднага забелязва нещо необикновено — сила, съчетана с хладнокръвие и воля. Само няколко години по-късно името му вече е познато в международните среди. На 17 години той става световен шампион, а световните рекорди започват да падат един след друг.

„Аз не се състезавам само за медали. Състезавам се, за да покажа, че българската школа е жива“, казва Карлос след един от триумфите си.

Рекорди, които шокират света

През последните години Карлос Насар постави няколко световни рекорда в различни категории — 81 кг, 89 кг и 94 кг.

На световното първенство през 2025 г. във Фьорде той изтласка 222 килограма, с което подобри собствения си световен рекорд и спечели златния медал с общ резултат 395 кг (173 + 222).

Преди това, на Олимпийските игри в Париж 2024, Насар спечели олимпийска титла с нов рекорд в изтласкването – 224 кг, и общо 404 кг, което го нареди сред най-добрите в историята на този спорт.

Голямото завръщане

След поредица от травми, Карлос Насар се върна по-силен от всякога. На последното си състезание във Фьорде той започна колебливо, но с железен характер обърна битката в своя полза и завърши с исторически резултат.

„Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Радвам се, че изпълних това, което обещах“, заяви Насар след завръщането си в България.

В София го посрещнаха с гайди, аплодисменти и питка – като истински герой.

Президентът на федерацията Стефан Ботев коментира: „Карлос е роден шампион. Той е доказателство, че българските щанги отново имат лидер от световна класа.“

От дете-чудо до национална легенда

Карлос Насар е само на 20 години, но вече е оставил следа, която малцина постигат за цяла кариера. Той е не просто шампион, а вдъхновение за ново поколение български спортисти. С дисциплина, сила и характер, момчето от Червен бряг вдигна не само щангата – вдигна самочувствието на една нация. Карлос Насар е живото доказателство, че българският дух не познава граници. Той не просто печели титли – той връща България на картата на световния спорт.

