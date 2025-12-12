Лайфстайл:

"Всичко е в ръцете на президента": Конституционалист обясни какво следва след оставката на кабинета

След оставката на правителството на Росен Желязков, всичко отива в ръцете на държавния глава Румен Радев. Това обясни доц. Христо Паунов, преподавател по конституционно право, в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че предварително не може да се прогнозира кога ще има ново служебно правителство и нови избори. Най-голямата неизвестна величина, по думите му, е колко ще отнемат консултациите с политическите сили.

"По Конституция няма точно предвиден срок, в който да започнат най-напред консултациите с парламентарните групи, нито в какъв период да се проведат. Има срокове след като се връчи проучвателният мандат. Тогава вече кандидатът за министър-председател трябва в 7-дневен срок да предложи структура и състав на кабинета – и така в продължение на три опита", обясни експертът.

Юристът подчерта, че неочакван казус може да се получи, ако всички 10 човека в т.нар. "домова книга" откажат да са служебен премиер. "Президентът донякъде е ограничен в тази си възможност. И изобщо цялата процедура след промяната в Конституцията доста се промени – говоря за промяната в края на 2023 година", заяви той.

Иначе правителството на Росен Желязков остава правителство в оставка до назначаването на служебно, а парламентът продължава работа в този състав, докато не се избере нов.

Доц. Паунов разясни и друг казус – какво следва, ако президентът Румен Радев подаде оставка, за да се включи в парламентарните избори. "Тогава мястото му ще заем вицепрезидента Илияна Йотова, като от нея са изисква само да положи съответната клетва", каза той.

