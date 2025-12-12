Новата вълна инфлуенсъри: тези, които са добър пример

В България думата „инфлуенсър“ често се възприема със скептицизъм. Свързваме я с лъскави кадри, рекламни послания и съдържание, което невинаги изглежда значимо. И наистина, част от създателите допринасят за този образ – с повърхностни теми или с търсене на внимание на всяка цена.

Но зад профилите в социалните мрежи има и още нещо – хора, които учат, обясняват, вдъхновяват и дават пример. И тогава темата за инфлуенсърството придобива по-широко, дори обществено значение.

Днес навлизаме в нов етап – време, в което вместо да отхвърляме тази нова индустрия, трябва да насърчаваме добрите примери. Защото именно тях следват децата и младите хора – създателите на съдържание оформят навици, влияят на ценности и участват в изграждането на култура.

Инфлуенсърите „преподават“ в мащаб

Снимка: iStock

В света на социалните мрежи днес не ти трябва диплома, за да бъдеш учител. Достатъчни са профил и няколко хиляди последователи. А „преподаването“ може да бъде разглеждано и съвсем буквално. Инфлуенсърите вече създават цели дигитални „учебни програми“: микро-курсове в Instagram, задълбочени мастъркласове в YouTube, подкаст формати, онлайн водени медитации и лечения и пр.

Преподават всичко! Как да напишеш книга, да се справяш със стреса, да стартираш бизнес и т.н. Схващате идеята. Има и инфлуенсъри, които обясняват актуални обществени теми, насърчават медийна грамотност и критично мислене, също и културни и травел инфлуенсъри, които разширяват светогледа и показват нови контексти и култури, както и създатели с кауза – които говорят за психично здраве, екология, доброволчество, дигитални рискове и безопасност.

Да си инфлуенсър = да носиш отговорност

Случаят от тази година, в който няколко жени у нас бяха хоспитализирани след прием на хранителни добавки, популяризирани от инфлуенсър, показа колко дълбоко е влиянието на създателите на съдържание – и колко сериозни могат да бъдат последствията.

И тук проблемът е културата на „доверие по подразбиране“, в която едно стори с препоръка често тежи повече от професионален съвет. Инфлуенсърите днес са новите медии, новите ролеви модели, независимо дали го осъзнават или не. Именно затова темата за отговорността е толкова важна: защото думите, препоръките и примерите, които те дават, могат да мотивират, образоват и вдъхновят, но могат и да навредят, особено на най-младата аудитория.

Този случай ясно показа, че инфлуенсърската индустрия не може да се гради само на база популярност, а трябва да стъпва на компетентност, етика и осъзнато влияние. Именно затова инициативи като „Училище за отговорни инфлуенсъри“ имат толкова важна роля – те не порицават създателите, а ги подкрепят да бъдат по-подготвени, по-информирани и по-полезни за своята аудитория.

Защо говорим за това именно сега?

Зад първата по рода си образователна платформа в България, която обучава и сертифицира създатели на съдържание, стоят А1, Център за безопасен интернет и НБУ. Началото беше поставено на фона на тревожни данни от проучване на Държавната агенция за закрила на детето, проведено съвместно с Регионалното управление на образованието – Пловдив и Българската академия за сигурност.

Изследването обхваща близо 1000 ученици от 6., 7. и 8. клас в Пловдив и показва, че над 61% от децата използват TikTok, Instagram и Snapchat повече от пет пъти дневно. В допълнение, 70,8% прекарват между един и три часа онлайн всеки ден, а 31% - между два и четири часа. Това е дигиталната среда, в която децата живеят – където търсят модели, примери и информация. Именно затова тук отговорността е ключова.

#Safefluencers

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ цели да изгражда култура на по-осъзнато създаване и потребление на съдържание онлайн. Обучителната програма се състои от шест видео модула, водени от експерти в областта на психологията, комуникацията, медийната грамотност и дигиталната безопасност.

Участниците, които бъдат одобрени след експертна оценка на дигиталното им съдържание от екипа на SafeNet и преминат успешно програмата, получават диплома за „отговорен инфлуенсър“.

Всички останали, които проявяват интерес към обучението, но не са активни създатели на съдържание - родители, учители или други заинтересовани страни, могат свободно да достъпват образователните материали, без да преминават предварителна оценка на онлайн присъствието си.

Инфлуенсърите не изместват учителите или родителите, но имат съществена роля в съвременната медийна среда. Целта на програмата не е да ги ограничава или критикува, а да подпомага тяхното развитие. За да бъдат не просто популярни, а компетентни, информирани и отговорни – хора, които осъзнават влиянието си и го използват така, че да бъдат полезни на своята аудитория.

Във време, в което една препоръка може да достигне до хиляди, подобни инициативи са ключови за изграждането на по-безопасна дигитална среда, особено за подрастващите.