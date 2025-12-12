С кого след оставката на кабинета: Денков каза за ГЕРБ, Пеевски и Радев

"Хората, които излязоха по площадите свалиха кабинета "Желязков". Има три големи лъжи, които се продаваха в последните години - че няма нужда се протестира и че стабилността в България идва от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нестабилността идва от Бойко Борисов и Делян Пеевски". Това заяви пред БНТ бившият премиер и настоя заместник-председател на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков. Още: МВР министър за Борисов: Той е част от модела, предизвикал протестите

С кого след оставката на кабинета?

Снимка: ДПС-Ново начало

Той бе категоричен, че ПП-ДБ никога повече няма да управлява с Борисов и Пеевски. До каквото се докосне Пеевски, обикновено се унищожава. Тези двамата, докато не си тръгнат, ще има взривоопасна политическа ситуация, предупреди Денков.

Бившият премиер не знае и дали президентът Румен Радев ще слезе от президентството с политически проект. "Аз очаквам да се провали грандиозно, ако слезе с лице на партията си. Няма случай в България, в която президент да е успял с политическа партия", добави Денков.



И увери, че ПП-ДБ не се чувстват като шарлатани. Той се закани, че ПП-ДБ ще е партията, която ще се бори за европейското развитие на България. Денков пак уточни, че не знае каква ще е партията на Румен Радев, но той ще е политически опонент и противник на ПП-ДБ на предсрочните парламентарни избори.

По думите му Борисов не може да управлява и пример за това е Бюджет 2026. "Да бяха дали на Асен Василев да им направи бюджета", коментира Денков. Това, което очаква хората в България е честно и коректно управление, добави той.

Според него всички задължения на правителството, въпреки че са в оставка, си стоят на място. Основните отговорни институции за цените например са Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията - и двете са с нови председатели от управляващото мнозинство, което сега си отива. Ако не си свършат работата, отново Борисов и Пеевски ще носят отговорност, предупреди Денков.

Той изрази съжаление към премиера в оставка Росен Желязков с мотив, че е нямал контрол върху министъра на вътрешните работи Даниел Митов, както и за министъра на икономиката Петър Дилов.

