Путин говори за Украйна с лидера на ОАЕ. Вучич приема Зеленски в Сърбия, но отказва да санкционира Русия

Руският диктатор Владимир Путин обсъди ситуацията в Персийския залив и в Украйна с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян по време на телефонен разговор в петък, 7 август, съобщи Кремъл. Той също така благодари на ОАЕ за съдействието при организирането на обмена на военнопленници и задържани лица между Москва и Киев, гласи още информацията на руските власти. В официалното съобщение не се споменава нищо за това какво е било обсъдено конкретно за ситуацията в Украйна.

"В телефонния разговор президентът на Русия Владимир Путин и президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян доста обстойно обсъдиха текущата ситуация в района на Персийския залив. Изтъкнато беше, че е много важно възможно най-скоро да се постигнат договорености за нормализация на обстановката с отчитане на законните интереси на държавите от региона", отбелязаха от пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

Разговорът е бил "конструктивен" и е потвърдил "взаимната заинтересованост от по-нататъшното развитие на многоаспектното сътрудничество между Русия и ОАЕ", добавят от Кремъл.

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Зеленски отива при Вучич в Белград - ще обсъждат европейския път на Украйна

Междувременно сръбският президент Александър Вучич обяви, че по време на първото официално посещение на украинския президент Володимир Зеленски утре, 8 август, в Белград ще бъдат обсъдени три теми - евроинтеграцията, икономическото сътрудничество и енергийното сътрудничество, предава РТС, цитирана от БТА.

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"Имаме няколко важни теми. Едната е европейският път на Украйна и Сърбия, тъй като сме в подобна ситуация и сме изправени пред едни и същи или подобни проблеми по европейския си път. Вярвам, че ще обсъдим как и по какъв начин да си помогнем по този въпрос и как, ако е възможно, да се поучим един от друг“, каза Вучич в отговор на въпроси на журналисти.

Всички други теми също са отворени, подчерта сръбският държавен глава - култура, спорт и др.

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Вучич припомни, че „Украйна не е признала независимостта на Косово“, че два пъти е организирала срещите на върха Югоизточна Европа - Украйна на своя територия и че не е поканила представители на Прищина на нито една от тях. „Това са неща, които трябва да уважаваме“, посочи Вучич.

На въпроса дали посещението на Зеленски означава, че Сърбия ще се присъедини към санкциите срещу Русия, Вучич каза, че Белград вече е установил политиката си по отношение на санкциите преди почти пет години и че това няма да се промени до второ нареждане - т.е. наказателни мерки срещу Москва от страна на Белград няма да има.

„Володимир Зеленски - сигурен съм, че той, в съответствие със своята борба и своите възгледи, ще каже какво мисли за санкциите срещу Руската федерация, но Република Сърбия изрази своите възгледи преди четири години и половина, почти преди пет години, които не е променила през предходния период и ще остане така до второ нареждане“, бяха точните му думи.